納豆農曆年前因腦出血緊急開刀治療，術後專心休養、全面停工，他昨（9日）則首度露面，與女友依依拍片向外界報平安，納豆雖然語氣緩慢，不過他咬字清晰，也能清楚表達，而依依稍早則在臉書社團曬出與納豆合照，她親自下廚煮雞湯要給納豆補身體，只見納豆表情滿足地品嚐女友的好手藝，也讓依依感性說：「看著他開心、滿足的樣子，辛苦都不算什麼了」。

納豆昨拍片興奮宣布：「大家好，我回來了」，雖然語氣緩慢，不過他咬字清晰，也能清楚表達，而依依稍早則在臉書社團曬出與納豆合照，她感性說：「經過這些日子，雖然過得很辛苦，但看到豆能逐漸恢復健康，心裡很欣慰！」同時，依依也親自下廚煮剝皮辣椒雞湯要給納豆補身體。

納豆和依依拍影片向外界報平安。（圖／取材自C.Y.Y. 陳依依 Youtube）

依依表示：「這是豆回家的第一餐，一口一口都是小確幸」，照片中，納豆表情滿足地品嚐女友的好手藝，納豆還不忘搞笑嘟嘴，小倆口團聚後一起吃美食，也讓依依有感而發：「上回一起坐在客廳吃飯是什麼時候，感覺好像是好幾年前的事一樣」。

不過依依看著納豆開心、滿足的模樣，讓她幸福形容是：「最平凡的簡單幸福」，也讓依依忘記之前的辛苦，網友更紛紛留言歡迎納豆回家、叮嚀他要照顧好身體，也釣出依依親民回應：「哇哇哇～沒問題！我們會更加照顧好自己！」