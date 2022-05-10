買快篩不必靠「小吃店」了 陳時中：開放個人進口2個月

快篩實名制上路至今已超過兩周，仍有許多民眾買不到快篩試劑，為平息民怨，中央流行疫情指揮中心擬放寬民眾從國外購買快篩試劑的相關規定。指揮官陳時中今天透露，將開放兩個月的時間讓國人從國外購買快篩試劑，同時2000元的行政規費也將取消。

以往國人自國外購買自用快篩試劑，需經過食藥署逐案審核，評估使用量是否合理，同時還要繳交2000元的行政規費。陳時中說，這些繁複的申報、審查流程增加民眾許多困擾，將研擬放寬2個月，民眾購買快篩試劑品牌不限，不一定要符合食藥署的緊急使用授權（EUA），但成效自負，也不能拿來販售。

陳時中表示，快篩試劑成效自負，也就是說民眾無法拿來做任何證明使用，僅供個人檢測參考，至於外界呼籲血氧機也能一併取消輸入規費，國內本來就有販售一般的血氧機，只要不聲稱是醫療用的就可個別使用，重點是必須符合個人使用、不得販售原則。