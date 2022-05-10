富邦悍將10日公告，陣中有1名一軍球員於7日放假返家後，隔天收到家人快篩陽性通知，球隊隨即將他隔離，但他9日晚間出現輕微症狀後快篩呈陽性，在球團發文後沒多久，江少慶也在自己的社群媒體上公開自己快篩陽性，目前正在等待PCR結果。

富邦表示，收到球員回報狀況後，為保護球團其他人員，球團即安排該員9日自主隔離未參與球隊行程，昨晚間該員出現輕微症狀快篩結果呈陽性，已安排PCR檢測。球團除依聯盟規定通報以外，昨天賽前亦針對前日與該員接觸者快篩，均呈陰性。

球團公告發出沒多久，江少慶就在自己的臉書粉絲團上發文，大方表示自己快篩呈現陽性，他解釋，上周六放假回花蓮老家陪家人，隔天收到家人通知他們快篩陽性，立刻就依照球隊指示進行隔離。

江少慶表示，自己在昨天開始出現輕微症狀，快篩也呈陽性，目前正在等待PCR結果，「疫情已經影響我們的生活太久，尤其第一線的醫護、防疫人員非常辛苦，希望大家一起努力，確實做好個人防護並留意身體狀況，輕症確診及密切接觸也都按照現行政策做好隔離，保持醫療量能留給真正需要的人，￼讓台灣盡快走過這個難關。」

江少慶也感謝所有朋友的關心，「昨天有輕微症狀，今天已經好多了，只是整天關在家不能跟著球隊訓練，讓我有點心急。我也會按照政府規定做好隔離及後續自主健康管理，同時盡可能在家維持訓練，努力調整盡快回到球場。」

本周富邦有6場比賽，昨天與今天都在桃園與樂天桃猿交手，休兵1天後作客台南，再回到新莊主場進行3連戰，7天6戰本就對戰力是一大考驗，且之前富邦才把陳鴻文下二軍，現在江少慶又陷染疫可能性，對本季戰績不佳的富邦來講更加雪上加霜。