疫情圖示

疫情圖示

疫情圖示

中央10日公布新竹縣新增933例確診案例，分別為474位男性和459位女性，無症狀者有786人佔8成4，年齡分布1到106歲，12歲以下140人，65歲以上50人，18到64歲青壯年約佔7成4，目前新竹縣居家隔離有156人，居家照護2705人。

933例地區分布為竹北市258例、竹東鎮131例、湖口鄉236例、新豐鄉103例、新埔鎮23例、關西鎮28例、芎林鄉30例、橫山鄉11例、寶山鄉44例、北埔鄉6例、峨眉鄉4例、尖石鄉48例、五峰鄉11例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局與中醫大新竹附醫、新竹台大生醫醫院和東元醫院3家兒科輪值醫院協調後，決定擴大加入婦科輪值服務，調整為婦兒科急診輪值，同時提供更新後的輪值醫院表，讓縣民隨時清楚輪值醫院，提醒民眾若有呼吸道症狀或身體不適，仍依一般就醫管道就醫。

中央8日起放寬部分隔離措施，7日前有居家隔離事實，卻未收到隔離通知單的民眾，衛生單位正加速查核資料，居隔民眾的相關權益不會受通知單發出日期影響，申請補發通知單到31日止，請先電話聯絡居隔地的衛生所。

衛生局提醒，民眾一旦快篩陽性時，請將陽性快篩試劑以密封包裝，攜帶前往社區採檢院所進行公費PCR檢測，禁止搭乘大眾交通工具。返家等候結果通知。居隔中的民眾快篩陽性時，請先和衛生局聯絡安排採檢醫院後，再自行前往採檢公費PCR。

若僅是有呼吸道症狀但還沒有快篩的民眾，請至本縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號，經醫師看診評估給藥並發放免費快篩試劑，如果快篩陽性再依前述方式至社區篩檢站接受公費PCR檢查。