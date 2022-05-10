中部房市競爭激烈，產品、服務缺一不可，業者轉向以目標客群需求切入，滿足需求進而創造需求。（盧金足攝）

世代交替時代來臨，隨著第一代住戶事業交棒、面臨退休課題，台中市有建商看準銀髮族商機，啟動「尊齡樂活」服務，規畫退休生活，依住戶興趣設計烹飪、花藝植栽、走讀歷史空間、運動等主題課程，還有專車接車，五星級的「社區」長青學苑，圈粉效果加倍。

中部房市競爭激烈，產品、服務缺一不可，業者轉向以目標客群需求切入，滿足需求進而創造需求，如擁有大票科技業粉絲群的國聚建設打出「6G品牌策略」鎖定中產菁英；而陸府建設專為退休住戶規劃的「尊齡樂活」服務，打造橘世代生活風格，都是在業界脫穎而出的成功案例。

國聚建設打出「6G品牌策略」Good Location地段條件、Good Arch獨特建築、Good Plan規畫價值、Good Amenities公設空間、Good Accessibility環境機能與Green Life永續生活，涵蓋了開發商從開發土地到設計、售後服務以及企業經營理念等所有面向。

國聚建設協理陳政輝指出，中部房地產市場極為重視品牌效應，甚至客戶跟著建商買的案例也時有所聞，國聚建設所採取的經營策略則是鎖定30~50歲的年輕中產菁英，推出「6G品牌策略」，從產品力進化到品牌力，並且採區域深耕開發、穩健推案，成立13年已累積逾2367戶住戶實績，客戶回購率達65％以上。

國聚建設近年積極購地，單水湳經貿就多達5筆，總面積達7629坪左右，其中兩筆最大面積都超越2000坪以上，選地哲學引好奇？國聚建設說，只專注在成熟區域開發，如中科、水湳經貿、興大、精科等產業聚落、建設發展前景與機能便利的明星區域，提供購屋客自住需求，與長遠的置產規畫。

講究建築設計的獨特原創性，符合現代感設計與當代美學，國聚推出個案的外觀不複製，樹立區域內的地標建築收藏價值，在同區域競爭產品中脫穎而出。

國聚住戶分享購屋心得指出，即使在高房價情況下，不以縮小坪數、降低購屋門檻來換取銷售成績，堅持更適居的三房格局、獨立客、餐廳空間等規畫，以實住為出發點來設計產品，願意降低建築的建蔽率來提升建築物的高度，創造超大棟距，讓使用性、舒適性大大提升，以坪數利用率來看CP值相當高。

成立32年的陸府建設，與住戶間關係緊密如家人，陸府建設4年前啟動「尊齡樂活」服務，為住戶規畫精彩的退休多元面向活動，鼓勵退休族走出家門加入群體活動，活動內容都是依照住戶興趣而設計的系列課程，舉凡烹飪、花藝植栽、走讀歷史空間、運動等主題課程都曾舉辦過。陸府考量到交通問題購置專車接車住戶，因反應熱烈，原本開辦一班課程也擴大成兩班。