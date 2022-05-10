第一銅(2009)首季獲利0.08億元，季減75.73%、年減91.63%，基本每股盈餘0.02元，均較去年第四季0.1元、去年同期0.3元下滑。公司前4月營收10.42億元，年增11.86%。銅價崩跌，客戶下單力道也減緩，目前訂單能見度比第一季或是去年衰退，但第一銅表示，待大陸封控結束，狀況會有所改善。

第一銅周二開盤直摔31.45元，為去年4月1日以來13個月低點，隨後跌深回彈力道撐住，投資人低檔搶便宜，尾盤再度翻紅，收漲0.3%報33.65元。

第一銅營業收入7.78億元，季減11.8%、年增13.03%，營業毛利0.37億元，季減26.94%、年減57.13%，營業利益0.23億元，季減32.26%、年減68.14%，稅前淨利0.08億元，季減75.73%、年減92.7%，本期淨利0.08億元，季減75.73%、年減91.63%，歸屬於母公司業主淨利0.08億元，季減75.73%、年減91.63%，基本每股盈餘0.02元，相較去年第四季0.1元、去年同期0.3元下滑。

第一銅4月營收2.63億元，年增8.54%、月減6%；前4月營收10.42億元，年增11.86%。

銅多用於電力和建築，因全球主要消費國大陸，周一加強最大兩個城市的COVID-19疫情管控限制，持續影響到製造業產出，大陸4月的出口增長放緩至個位數，為近兩年來的最低水平，銅進口同比下降4%，全球經濟增長疲軟的擔憂抑制了金屬需求前景，致倫敦(LME)銅價下跌至12月中旬以來的最低水平。

第一銅表示，目前影響銅價有兩個層面，一是因為美元升值，FED升息、通膨因素，導致銅價下跌；二是用量大國大陸疫情，使生產量下滑、需求面減緩，銅價便下跌，四月平均價還行，但五月初就開始暴跌。

分析師表示，主要消費國大陸由於疫情的管控封鎖，以及最大經濟體美國利率上升以及美元持續走強都在給銅價帶來壓力，銅價已從3月份創下的每公噸1萬845美元的歷史高位下跌了約15%，而LME註冊倉庫銅庫存已從3月初的約7萬公噸上升至16萬9175公噸。

大陸海關周一公布數據顯示，今年4月大陸進口未鍛軋銅及銅材46.5萬噸，月減7.7%、年減4.1%，主要因為防疫封控措施削弱生產活動與消費的影響。

第一銅說明，上海封控，客戶也沒辦法提到貨，下單力道減緩，需求量相對縮小。訂單能見度比第一季或是去年衰退，封城疫情下，量能沒有開出來，便沒有像去年備貨量能如此強勁。該營運影響程度無法估計，但公司認為，封控結束，應該會有所改善，但目前上海、鄭州、北京疫情仍不明朗，封控狀況持續未解。