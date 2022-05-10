大谷翔平10日對光芒打出生涯代表作，個人單場最高的5打點，以及3支安打、2發全壘打，特別是美日職生涯的首支滿貫全壘打。有趣的是大谷不知道這是他第一次滿貫轟，他賽後透過翻譯說：「其實我不知道這是第一支，我一直以為自己在日本有打過，結果沒有。」

這一球被大谷轟了413呎飛出左外野圍牆，是他該場比賽的第2轟，並且是反方向的全壘打，因為大谷本來沒打算真的下重手。「我沒預料到會打雙響炮，我沒在等特定的球。如果球出現在好球帶，我就好好的攻擊它，卓奧特（Mike Trout）前面那轟就是這樣打的。」

挨轟的光芒投手是菜鳥佛謝（Calvin Faucher），這個可憐人是初次在大聯盟登板，處男秀就被大谷轟了滿貫炮。光芒總教練凱許（Kevin Cash）指出佛謝的錯誤是沒能解決前面3個人，結果必須在滿壘時面對卓奧特和大谷。佛謝連續4顆壞球保送卓奧特（擠回1分），他對大谷也投了3顆壞球，但是最後進壘的切球還是被逮中。佛謝1局被打5分，自責分率45.0。

至於天使球員開轟之後戴牛仔帽的慶祝儀式是從本季才開始的，第一個被戴上的是阮棟（Anthony Rendon），據說是天使球迷的播客節目《Rocks in the Outfield》主持人留下的帽子，天使球員每場都帶去比賽。