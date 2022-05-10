因母貓還來不及即時絕育就生出幼貓，造成飼主很大的困擾。（台灣之心愛護動物協會提供）

為動物絕育不僅能替飼主解決犬貓不斷繁殖煩惱，更避免因無力負擔新生幼犬貓而隨意棄養。台灣之心愛護動物協會特從台中市清水區遠赴花東，免費為當地超過750隻遊蕩犬貓進行絕育，協助解決長久以來，貓狗不斷發情繁殖，卻不知該如何處理幼犬貓的困擾。

台灣之心愛護動物協會，每年兩次到花蓮及台東舉辦巡迴下鄉絕育活動。這次與台東縣動物防疫所及花蓮縣各鄉鎮公所一同合作，公私協力共同推動流浪犬貓絕育；活動中也為當地住民家犬貓施打晶片、寵物登記及注射狂犬病疫苗等，落實飼主責任。

志工指出，花蓮及台東地區因幅員廣闊，即使是鄰近鄉鎮，有時也需要經過1小時以上車程方能抵達，動物醫院不如其他縣市密集。因犬貓絕育資源不易取得有時無法及早為犬貓進行絕育，有1隻原本預計利用這次巡迴絕育的母貓，卻在預定手術前1天就生產，令民眾感到相當懊惱。

為協助偏遠地區犬貓不斷繁殖煩惱，台灣之心每年有兩次花東巡迴下鄉絕育活動。台灣之心說，或許尚不足以讓這兩個地區遊蕩犬貓數量顯著下降，但每次前往都可觀察到在地居民對犬貓絕育資源的迫切需求，及對犬貓絕育態度的轉變，避免因無力負擔新生幼犬貓遭到隨意棄養。