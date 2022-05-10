中國工程院院士張伯禮在接受中國國際電視台（CGTN）採訪時稱：「我們向密接、次密接和醫務人員等有需要的人群大面積投放中藥，即『中藥漫灌』。通過中藥的積極干預，許多新冠感染者、尤其是有基礎病的老年人，平穩過渡，轉陰後出院。」

張伯禮表示，應該說，這次疫情的特點，就是Omicron變異毒株，它的毒力減少但傳染性更強。而在上海造成的是規模大，來勢凶猛，那麼大的人群感染，這和上海是超大規模的城市、老齡化的城市有關係。所以現在就是對這些大面積、有需要的人群投放中藥，叫「中藥漫灌」。包括密接、次密接、醫護人員都要給些中藥。

因為在上海體現老齡化社會，這次60歲以上老齡人口在被感染者中將近三成，他們的特點就是人數多，（大部分）有基礎病，（很多）未接種疫苗，所以容易轉重，死亡的大多數就是這些老人。在這些人群中，有相當一部分也沒有（新冠）症狀，他們雖然沒有新冠肺炎的症狀，但他們有症候，比如睡眠和食慾都不好。中藥就積極干預，從整體上（調節）免疫功能，從而抵抗疾病，近80％的此類病人都可以平穩過渡。基礎病穩定、新冠肺炎好了，轉陰後出院。