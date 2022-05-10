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新竹縣寶山鄉3日發生一起車禍，一名阿伯騎士違規闖紅燈右轉，另名騎士煞車不及撞上，而阿伯被撞倒在地，疑似擔心起身會破壞事故現場，索性以原姿勢躺在地上滑手機，影片曝光後，讓眾多網友全都看呆了。

此起車禍發生於3日，據了解，一名騎士上午7時許行經寶山鄉園區二路與園區三路交岔口，一名阿伯騎士違規紅燈右轉，騎士因煞車不及而疾速撞上阿伯，雙雙摔倒在地。

稍早YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」公開車禍的行車紀錄器，只見騎士與阿伯相撞後，忍著腿上的擦挫傷，趕緊起身關心阿伯，但阿伯疑似怕破壞事故現場，遂維持摔倒在地的側躺姿勢，拿出手機躺著滑，彷彿並未發生車禍。

影片曝光不到1天，截至發稿時間已累積20萬觀看次數，不少網友驚呼，「阿北很老練了，看這一氣呵成的動作，很順的紅燈右轉再來個內線速度驟降，最後來個完美的躺平，重點還能淡定滑手機」、「我最喜歡這種正面面對的人了」、「為什麼這次的車禍這麼爆笑」、「糟了，阿伯倒地那一瞬間，令我不禁嘴角上揚」。

也有網友調侃騎士沒閃避，直接撞上阿伯也很三寶，「有時間反應煞車毅然決然，心意已決教訓那阿伯，佩服」、「都很有趣，看到不減速vs違規右轉，用自己身體提醒對方紅燈右轉的錯誤」。