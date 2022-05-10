疫情升溫，戶外活動都受到了限制，藉此《星城Online》推出全新線上活動－「行程補給站」，即日起至公告截止，星城推薦你首選行程！玩家可於線上產生專屬行程，透過分享趣味的行程圖、濾鏡與親朋好友同樂，一解在家防疫的苦悶。不僅如此，更可以免費領取各大品牌優惠序號，還能抽iPhone13、防疫禮盒等好禮，讓你在家做好防疫，也能超有聊、超開心！

行程產生器，最有趣的行程都在這裡

無論是新、舊玩家，皆可在「行程補給站」的活動網頁上，輸入暱稱產生專屬個人有趣的行程圖，多款隨機素材任由下載，還可以同步分享到社群平台上與朋友們同樂。除此之外，《星城Online》更推出【首選行程轉起來】趣味濾鏡，隨機轉盤幫你量身訂製專屬的變裝行程，搞笑的服裝、場景、動作搭配，絕對能令人開懷大笑，讓在家防疫的苦悶日子裡，也能擁有與朋友線上同樂的美好時刻。

趣味濾鏡特效，等你來體驗(圖/業者提供)

盲盒免費抽，超多優惠人人皆可拿，加碼再抽iPhone 13

《星城Online》與肯德基、必勝客、momo購物網、東森購物、遠傳friDay影音、遠傳易付卡等品牌合作，提供各種優惠序號，玩家們可進入活動頁面參加【盲盒伴手禮】活動，不僅免費抽，而且人人皆有獎，還有iPhone13、防疫禮盒、充電器等免費好禮等你拿。新玩家還會再送百萬銀幣序號，歡迎相約朋友一起試手氣。

盲盒免費抽，人人皆有獎(圖/業者提供)

好康逗相報，分享再拿購物金

透過活動網頁上的「專屬分享網址」邀請朋友抽盲盒，新玩家除了會拿到合作品牌的優惠序號，還會額外獲得《星城Online》遊戲序號，只要到遊戲中輸入序號並遊玩升級至8等，分享人與被分享人還可再獲得百元「全家購物金」。

近期《星城Online》全新國際館重磅登場，不僅遊戲介面再升級、擴增為滿版畫面，更重新演繹中獎特效，華麗的視覺效果就是要給玩家最帶感的爆分體驗。現在只要分享專屬網址，便可帶新朋友們一同體驗嶄新的爆分快感，還能一起拿購物金，這麼好康還不趕快分享起來！

分享活動拿全家購物金(圖/業者提供)

直播就送星幣，人氣排名前五送更多

玩家只要於活動期間在YouTube上直播遊玩《星城Online》達指定條件即可領取5,000星幣；不僅如此，當週直播讚數最高的前五名還能再領額外星幣獎勵，最高可獲得30,000星幣。排行榜每週更新，且不限非同週可重複領取，週週直播、週週領獎勵！