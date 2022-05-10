台灣之星出現大規模斷訊狀況，有網友在PTT論壇發文表示，下午1點20分左右，使用手機到一半，發現網路斷訊。就連民進黨立委高嘉瑜也成為受災戶，並表示自己的手機從下午1點多開始就沒訊號，還以為是手機壞了，她更忍不住直言，「台灣之星踹共！！」

一名網友在PTT論壇上發文表示，「剛剛睡醒，旁邊傳來一陣悲鳴，同事YouTube看到一半沒網路，台灣之星訊號清零，沒想到我看我手機的台灣之星也沒訊號了，有人一樣嗎？」原PO補充表示，如果台灣之星用戶還是想傳訊息，先切飛航再切回來，可以短暫連線，但一下可能又會斷了。文章引發許多網友共鳴，來自各縣市的網友紛紛留言附和，表示同樣遇到斷網的狀況。

針對台灣之星斷訊災情，高嘉瑜今天(10日)在臉書上表示，「台灣之星踹共！！」她並指出，台灣之星從下午1點多開始突然沒有訊號，「害我以為手機壞了，一直重開機！！！」高嘉瑜抱怨，「沒有訊號，沒有網路，真的手足無措，不知道何去何從！！到2點多還沒訊號。」

此事也讓台灣之星臉書粉絲專頁瞬間被用戶灌爆，台灣之星小編下午在粉專上發文表示，「稍早因為台電設備故障影響，造成了部分區域用戶網路暫時無法使用，目前我們的工程大哥在全力搶修中，現在已經陸續恢復通訊，有造成不便，請粉絲們見諒，修復完畢小編也會立馬更新給大家！真的非常抱歉」。