高血脂、膽固醇超標，會讓中風及心血管疾病風險提升。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長暨台北榮民總醫院黃柏勳教授指出，同時合併有缺血性腦中風、冠心症、周邊動脈疾病等3類型疾病者，是高血脂族群中的高風險族群，更應嚴加控管血脂，因此將高風險族群的治療目標更新，建議將低密度膽固醇（LDL-C 、壞膽固醇)指數，由原本的100mg/dL，降至70mg/dL或小於55 mg/dL，藉此降低併發心、腦、周邊血管之嚴重疾病的機會。

國內四大相關醫學會，包括中華民國血脂及動脈硬化學會，中華民國心臟學會、臺灣腦中風學會、台灣介入性心臟血管醫學會，今日聯合公布2022年最新版《台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引》。

新版指引中，針對高危險族群，包括冠心症患者、動脈硬化缺血性腦中風患者、周邊動脈疾病患者，建議應控制LDL-C指數至70mg/dL以下。

除此之外，對於更高危險的患者，例如有多次心肌梗塞病史、或心肌梗塞合併糖尿病、或曾做過心導管證實有多支血管阻塞、或冠心症合併周邊動脈都發生阻塞時，則應考慮將壞膽固醇指數降至55mg/dL為目標。

相較於較早以前100mg/dL的血脂控制目標，近年來有越來越多的研究佐證，LDL-C降至70mg/dL或更低(小於55 mg/dL)，能顯著降低心血管事件發生率、為心血管疾病患者帶來更好的預後。

研究顯示，壞膽固醇每增加39mg/dL，將增加25%的缺血性腦中風及40%的冠心症風險，也會增加心肌梗塞、心絞痛等發生機率。而當LDL-C增加10mg/dL，則會提升10%的周邊動脈疾病風險，嚴重時可能導致死亡。

(資料來源/中華民國血脂及動脈硬化學會理事長黃柏勳教授提供)

黃柏勳理事長解釋道，中風、冠心症、周邊動脈疾病並非個別獨立，而是互相牽引、有著環環相扣的緊密關聯性，例如近六成冠心症患者會同時合併中風、近七成合併周邊動脈疾病，有鑑於此，高風險患者應積極降低LDL-C指數，才能避免陷入嚴重心血管疾病的負循環中。