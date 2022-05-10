美股9日大幅下跌，道瓊收盤下殺超過653點，史坦普500指數(S&P 500)更是一年多來首次跌破4000點，最新研究數據顯示，由於聯準會(Fed)收緊貨幣政策，引發了美股近幾個月的拋售潮，這些散戶之前的獲利已全吐光。

綜合美國媒體報導，摩根士丹利(Morgan Stanley，大摩)發表研究報告指出，業餘散戶資金已回落至2020年1月疫情大流行前水位。回顧這段期間，數以百萬計的美國散戶把資金投入股市，其中以科技股和所謂的「迷因股」(網路平台或論壇上被熱烈討論的股票)最受青睞，包括蘋果、超微、蔚來、特斯拉和AMC等。

但隨著聯準會升息，終結了寬鬆貨幣時代，進一步讓科技股和迷因股重挫，像是蔚來從2021年6月的高點下跌約74%；超微從2021年11月的高點下跌45%，特斯拉同期間也下跌34%。以科技股為主的納斯達克100指數，自2021年12月高點以來，已下跌超過25%。

大摩指出，散戶2020年1月之後創造的所有損益現已歸零，分析散戶是美股重要的逢低買盤推手，他們現在不願進場，光是買盤潰散，就足以戳破股市泡沫。

摩根大通(小摩)分析師Peng Cheng則表示，隨著標普500指數周一下跌超過3%，散戶單日拋售10億美元的股票，是14個月以來最大的規模。