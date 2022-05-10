記憶體品牌廠十銓(4967)今年4月營收4.49億元，年減26.50%、月減31.34%；前4月營收21.54億元，年減14.68%。周一開盤摔至28.5元之2020年3月24日疫情剛爆發時的兩年多低點，隨後多方態度積極，盤中重返30元關卡，收漲半根漲停，挑戰重返5日線上。

十銓旗下電競品牌T-FORCE多年來為各式電競玩家及遊戲需求推出全系列固態硬碟，日前推出專為遊戲玩家量身打造的新一代T-FORCE VULCAN火神Z SATA SSD，提供優質的遊戲過場流暢度，是自HDD升級為電競SSD的SATA硬碟首選。

T-FORCE VULCAN火神Z SATA SSD採用嚴選3D TLC快閃記憶體晶片，提供最高達550/500MB/s的順暢讀寫速度，以優於傳統機械硬碟(HDD)4倍的傳輸效能為電競領域的使用者打造遊戲啟動時的全新升級體驗。VULCAN火神Z SSD內建自動錯誤校正(ECC)功能，大幅增進遊戲資料儲存正確性，而Windows TRIM優化指令的完整支援性及S.M.A.R.T健康度監控技術，皆使SSD於使用時保持較佳讀寫狀態並延長使用壽命，讓玩家珍貴的遊戲紀錄保存安全無虞。

VULCAN火神Z SATA SSD提供自240GB至2TB等規格，為玩家提供極具彈性的擴充選擇，外觀則以低調霧黑搭配T-FORCE個性Logo設計，使玩家馳騁於遊戲戰場的同時亦為PC打造黑色調酷炫電競風。首波T-FORCE VULCAN火神Z SSD將於2022年5月中旬起全球販售。