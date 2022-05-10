連鎖餐飲集團漢來美食(1268)受國內疫情升溫及食材、人力等營運成本攀升影響，2022年首季旺季不旺，稅後淨利「雙降」至0.42億元、每股盈餘（EPS）1.01元雙創同期次低，4月自結合併營收降至2.03億元的近8月低點。

因應疫情升溫使民眾對外出用餐轉趨謹慎，漢來美食月初將旗下漢來海港自助餐廳去年三級警戒時推出的「餐券放大術」重出江湖，1張餐券可兌換6～8道餐食外帶回家享用，並同步推出外帶便當，盡力降低營收受疫情影響程度。

漢來美食2022年首季合併營收10.36億元，季增6.13％、年增0.94％，創歷史新高。惟毛利率「雙降」至43.2％，營業利益0.54億元，季減達66.59％、年減達40.79％，使營益率同步「雙降」至5.21％，雙創僅次於2020年的同期次低。

由於疫情影響本業獲利表現，加上業外收益季減達98.94％、年減達93.74％，使漢來美食首季稅後淨利0.42億元，季減達70.2％、年減達43.91％，每股盈餘1.01元，均為僅次於2020年的同期次低。

由於國內疫情再度升溫，影響民眾外出用餐意願，漢來美食2022年4月自結合併營收2.03億元，較3月3.12億元減少達34.79％、較去年同期2.87億元減少達29.2％，降至近8月低點。累計前4月合併營收12.4億元，較去年同期13.14億元減少5.65％。

漢來美食今年工作重心主要聚焦位於南港經貿園區的台北漢來大飯店大型開發案，預計將一舉開出7品牌、共9間餐廳，目前已進入內裝及產品設定階段。不過，考量疫情反覆及缺工、徵才不易，預計將開幕時間自今年底延後至明年首季，以求準備更充分。

不過，漢來美食表示，其他品牌的展店腳步不會停歇，僅是較往年稍微放緩，目前規畫新展4～5家店，其中「上菜」確定將展新店，並籌畫創立新中菜品牌、暫訂7月開幕迎賓，新店地點預期均將位於高雄。