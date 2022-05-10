（中央流行疫情指揮中心公布10日新增50,828例COVID-19確定病例，分別為50,780例本土及48例境外移入。圖／中央流行疫情指揮中心提供） 中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增50,828例COVID-19確定病例，分別為50,780例本土個案及48例境外移入（43例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增12例死亡。指揮中心表示，今日新增之50,780例本土病例，為24,799例男性、25,964例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（16,906例），臺北市（10,283例），桃園市（7,006例），臺中市（3,346例），高雄市（2,552例），臺南市（1,774例），基隆市（1,734例），宜蘭縣（1,279例），新竹縣（933例），花蓮縣（759例），彰化縣（736例），屏東縣（680例），新竹市（658例），雲林縣（620例），苗栗縣（523例），南投縣（307例），臺東縣（222例），嘉義縣（216例），嘉義市（138例），澎湖縣（64例），金門縣（43例），連江縣（1例），相關疫情調查持續進行中。指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日，詳如新聞稿附件。指揮中心說明，今日新增48例境外移入個案中，18例男性，30例女性，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家為美國1例、調查中47例，入境日介於今年4月20日至5月9日。指揮中心統計，截至目前國內累計9,074,309例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,636,383例排除），其中448,323例確診，分別為11,963例境外移入，436,306本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計943例COVID-19死亡病例，其中928例本土，個案居住縣市分布為新北市448例、臺北市343例、基隆市41例、桃園市32例、彰化縣16例、新竹縣14例、臺中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例，高雄市及雲林縣各2例，新竹市、南投縣、臺南市、臺東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。