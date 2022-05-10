台灣離岸風電蓬勃發展，英國招聘公司從台灣向全世界徵求綠能人才，滙豐（台灣）商業銀行10日表示，提供100萬美元的「綠色服務貿易融資」（Green Service Trade Loan），給予英國能源招聘公司 Spencer Ogden 台灣分公司，協助該公司招募跨國人才，補強雲林離岸風場的人才供需缺口，並支持台灣的再生能源政策目標。

滙豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程指出，傳統的貿易融資是指「為企業提供進出口融資」，此類型融資多為有形的實體貨品；若未涉及到實物交換的貿易資金需求，則適合採用「服務型態」的貿易融資，像招聘費、服務費、技術費等都歸屬於此類，隨著環境保護、永續議題的貿易活動增加，在融資過程中納入國際認可的「綠色貸款原則」（Green Loan Principles），就成為「綠色服務貿易融資」。

Spencer Ogden 是一家在國際短名的英商招聘公司，提供全面的招聘解決方案，包括獵人頭、長期和臨時合約服務，重點關注在綠色能源領域的中階技術人員和高階管理職位，看準台灣離岸風電發展潛力，Spencer Ogden 積極擴展在台業務，也向滙豐台灣申請綠色服務貿易融資。