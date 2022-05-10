機組員表示，過去2年間除了健保卡註記導致醫療權益受到剝奪，提出的許多建議也遭中央流行疫情指揮中心無視，今日機組員和家屬共300多人於疾管署前抗議，要求機組員以篩代檢、回歸正常派遣，並要求決策公開透明。（李柏澔攝）

【LIVE直播】我們是人不是機器！ 機師工會集結300人籲指揮中心：勿閉門造車

新冠疫情爆發至今逾2年，尤其機組員的檢疫規範嚴格於一般民眾，雖然指揮中心將取消健保卡註記，機組員表示，過去2年間除了健保卡註記導致醫療權益受到剝奪，提出的許多建議也遭中央流行疫情指揮中心無視，今日機組員和家屬共300多人於疾管署前抗議，要求機組員以篩代檢、回歸正常派遣，並要求決策公開透明。

因應疫情發展，指揮中心後續先調整檢疫天數與得返家「一人一室」居檢，另外也將正式取消造成機組員2年多來無法就醫的健保卡註記，桃園市機師職業工會、台北市產業總工會、全國金融業工會聯合總會、中華民國桃園機場工會聯合會、醫療護理相關工會等各團體今日共同於疾管署前抗議，要求指揮中心痛定思痛真正調整日後決策模式，爭取以篩代檢，並聆聽基層的聲音。

桃園市機師工會理事長李信燕表示，疫情初期機組員除了沒疫苗可打，排在「第零順位」，許多外籍機組員與少部分本土機組員，為了能夠積極保護自己、同事、家人與乘客，自願前往美國、日本等地施打已獲得國際認證的疫苗。當時工會積極向指揮中心建議，應建立機制承認這些經過國外正規管道施打合法疫苗的機組員的有效性。

然而無奈的是，指揮中心當時堅持不肯承認，更拒絕以風險分層管理方式處理這些在美、日、歐等國尋正規管道施打疫苗的機組員，在工會的積極爭取下才採專案陳報，但國外疫苗相關認證機制仍未建立。

李信燕指出，由於機組員健保卡註記，隔離、檢疫、自主健康管理進不了醫院看診，拖延病況的案例一直出現，去年底至今已有3名機師猝逝，多名機師延誤就醫罹癌。

「當時我得了結膜炎，卻因為健保卡註記沒辦法就醫」！桃園市機師工會理事廖伯軒表示，身為飛行員的他因為健保卡被註記而無法治療結膜炎，假如因為這樣被迫放棄飛行的職涯，難道政府會賠償嗎？

廖伯軒痛批，身為中華民國國民，繳最多健保費的就是機組員，結果卻因為健保卡註記，連看個小病都得被歧視。

李信燕表示，機師工會在去年12月，自國外得知許多國家已陸續採用唾液篩檢方式，因此積極建議指揮中心「提前佈署」，結果當時指揮中心卻說唾液篩檢儀器一切仍停留在醫院的測試階段，台灣並無迫切需求，結果現在快篩試劑嚴重缺貨、PCR檢測量能也開始不足，「這到底是誰的問題」？

現場機組員與家屬共同拿著「以篩代檢、回歸正常派遣、決策公開透明、聆聽基層聲音」的標語，要求政府聆聽各界的建言，勿再重蹈覆徹。