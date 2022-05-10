台灣確診數字連續兩天超過4萬例，有醫師認為今天應該要達7萬，日前衛福部的數學模式推估，明（11日）將高達7萬5244人，不過今天僅5萬多例，醫師沈政男就直言「今天確診應該要破7萬，如果沒有，就費解了」，質疑可能有黑數。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，模型有各種可能，計算方式不同，且「黑數當然一定會有」。

精神科醫師沈政男表示，國內Rt值一直在下降，從人流指數來看，數據顯示依然持續下降，降幅已超過去年5月疫情的一半，他認為「確診黑數的增加就是另一個可能」。

本土疫情連續三天單日確診數都是4萬多，今天為5萬780例，而距離衛福部推估，11日本土將增加達7萬5244人有距離，是否代表黑數太多，還是因為遇到假日？

陳時中表示，數字不同有各種可能性，包含計算方式不同等，但現在得到的數據就是如此，他認為，對於沒出現原本推估數字，「不用說黑數，黑數當然會有」，但他強調，當距離檢驗極限越近，黑數就會越多，不過現在距離極限還有點距離。

另外北農群聚確診隔離人數共159人，5月3日到5月5日第一果菜批發市場入場須持快篩陰性證明，有民眾表示，有人拿其他未染疫者的快篩陰證明入場，且這類隱匿疫情的人「很多很多」。對於果菜市場有人染疫卻拿別人的陰性證明入場，是否違法，如何取締？

陳時中表示，若快篩陽性隱匿致使他人染疫，可以根據傳染病防治法可以處份，但還要要由地方衛生局來認定。