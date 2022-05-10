農業和製藥公司拜耳(Bayer)公布稱，種子和農藥業務的強勁成長，使經調整後的上季利潤年增了27.5%，優於預期。

第一季扣除利息稅款折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為52.5億歐元(約合55.5億美元)，遠高於該公司先前發佈的分析師估計平均值46.5億歐元。

主力的農作物科學部門調整後的EBITDA躍升約50%，來到36.7億歐元，超過了市場普遍預期的29.5億歐元，該部門表現也抵消了醫藥業獲利下降的影響。

第一季營收為146.39億歐元，每股盈餘3.53歐元，皆呈現成長。

玉米和大豆等農產品在全球價格飆升。人們擔心，俄羅斯對烏克蘭的打擊將擾亂烏克蘭的農業，因為兩國都是主要的穀物出口國。

拜耳執行長Werner Baumann在上月的股東年會上告訴股東，有利的農業市場幫助該集團在年初實現了非常成功的開局。

拜耳集團確認了全年的業績指引。