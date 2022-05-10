台股今天漲12.78點，收在16061.70點，成交值新台幣2560.81億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超3.16億元。

自營商買超11.24億元，投信買超1.70億元，外資及陸資賣超16.10億元。1110510

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