三大法人賣超台股3.16億元 16:352022/05/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天漲12.78點，收在16061.70點，成交值新台幣2560.81億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超3.16億元。 自營商買超11.24億元，投信買超1.70億元，外資及陸資賣超16.10億元。1110510 台積電狂跌15元至505元 台股早盤重挫逾300點摜破萬六 台股重挫 新台幣狂貶逾23月新低 #台股 #16億 #外資 #陸資 #賣超 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》國泰證「日日扣」 助小資族存股 11:282022/05/10 財經 官股券商逢低加碼 5月累積買超110億 04:102022/05/10 財經要聞 《台北股市》台股中期修正ing 凱基投顧給指引 10:482022/05/10 財經 《期貨》5月台指期開跌218點 失守萬六 08:582022/05/10 財經 台股狂瀉 大股東力挺自家股 04:102022/05/10 證券．權證 《基金》台積領跌失萬六 這3檔半導體ETF測前低 09:482022/05/10 財經 台股盤中狂拉近300點 網揭PTT股版1跡象驚人威力 11:552022/05/10 財經 聯詠目標價 外資圈掀下修潮 04:102022/05/10 證券．權證 台股基金受益人 今年來逆勢增 04:102022/05/10 投資理財 台積電4月營收衝1725億元 創歷史新高 14:162022/05/10 財經 中信投信：台股基本面具相對優勢 04:102022/05/10 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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