台股今（10）日逆轉勝，從一開盤跳水大跌315點到最後拉升翻紅最高大漲22點，指數高低拉升337點，追蹤台灣50指數的元大台灣50反1（00632R）股價則從大漲到小跌，日K棒呈現一根長黑棒，成交量放大到35.36萬多張，不但是台股最大量能標的，也創今年3月8日來新大量。

元大台灣50反1是追蹤台灣50指數，今天日早股價伴隨著盤勢大漲至5.8元、上漲1.93％，但隨著加權指數及台灣50指數同步落底反彈後，元大台灣50反1股價也從高檔回落，最後以5.68元小跌0.18％作收。