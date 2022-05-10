蕭邦（CHOPARD）近幾年積極全面採用公平採礦與公平交易的道德黃金與鑽石，充滿了人道精神，符合高道德標準，今年全新登場的蕭邦腕表新品，道德與功能雙雙同步升級，全新發布的Golden Hearts 系列珠寶也全面採用道德黃金與鑽石，就連為坎城影展打造的金棕櫚獎獎座也不例外，是十足「內外皆美」的珠寶品牌。

Happy Sport腕表是蕭邦最受歡迎的表款之一，今年推出新款Happy Sport Chrono系列腕表融入計時碼表功能，表盤設計充滿了運動風情，不僅時尚，且功能升級，尤其是表盤上旋轉飛舞的滑動鑽石，為計時碼表更添律動感，「歡樂」（Happy）更加分。

除了功能與設計，Happy Sport Chrono腕表的40mm表殼完全採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金或精鋼，七顆滑動鑽石採用公平交易鑽石，搭載天文台認證計時機芯（COSC）。

深受專業表迷喜愛的蕭邦L.U.C XPS 1860Officer腕表，搭載厚度僅3.3mm的超薄L.U.C 96.01-L自製機芯，117萬9000元，限量50只。（CHOPARD提供）

深受專業表迷喜愛的L.U.C系列腕表，新推出L.U.C XPS 1860

蕭邦Alpine Eagle XL Chrono計時碼表，搭載Chopard 03.05-C型自製機芯具三項專利，64萬1000元。（CHOPARD提供）

Officer腕表，搭載厚度僅3.3mm的超薄L.U.C 96.01-L自製機芯，不僅表殼是以符合倫理道德標準的18K黃金打造，就連機芯的微型擺陀也採用符合倫理道德標準的22K金雕，另備用蕭邦Twin專利技術配備的疊置雙發條盒，可確保高達65小時的儲存能能，並且具備瑞士官方天文台精密時計認證（COSC）及日內瓦印記認證。

蕭邦負責打造的坎城影展金棕櫚獎獎座，皆採用符合道德倫理標準的K金和鑽石。（CHOPARD提供）

蕭邦以符合道德倫理標準的K金打造Happy Hearts系列 Golden Hearts戒指，13萬7000元。（CHOPARD提供）

蕭邦以符合道德倫理標準的K金打造Happy Hearts系列 Golden Hearts項鍊，15萬3000元。（CHOPARD提供）

近來聲勢看漲的Alpine Eagle系列也推出Alpine Eagle XL Chrono計時碼表，有藍面與黑面兩種款式，外殼採用Lucent Steel A223精鋼製成，是蕭邦研發而成的鋼合金，具抗過敏、堅固耐用的特色，並可呈現細緻的光澤度，搭載Chopard 03.05-C型自製機芯，具備三項專利，一是單向齒輪系統，快速上鍊時防止能量損耗。二是垂直離合系統模式，確保精確啟動時間測量裝置。三是飛返式機芯配備三個帶有彈性臂的旋轉錘，旋轉錘輕鬆將計時盤歸零，可在短時間內進行計時測量。

坎城影展即將在下周登場，今年仍由蕭邦（CHOPARD）擔任官方贊助珠寶商，為影展打造金棕櫚獎獎座，獎座上的金棕櫚枝和鑽石，皆採用公平採礦認證的道德K金和道德鑽石，別具意義。