曾愷玹（左）在《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯與主持人鄭偉柏暢聊這幾年的心境。（MOMOTV 提供）

曾愷玹在電影《不能說的．秘密》飾演晴依一角，並入圍金馬獎最佳女配角，之後她陸續接演多部影視作品，在當紅的時候選擇結婚、生女步入家庭，如今女兒8歲的她決定重返幕前。近期曾愷玹接受鄭偉柏主持的MOMOTV節目《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯專訪，分享從明星走入家庭後的心境轉變，以及近期復出後與國際級服裝設計師、新銳導演詹朴合作的特務角色，並提到去年開立的選物店「10680」的創業心得。

談起淡出演藝圈，從明星一職轉變成全職媽媽的心路歷程，曾愷玹表示結婚生子等於人生的一個新階段，從二十幾歲出道後，努力工作到三十歲便走進新家庭，自己很享受在當「太太」、「媽媽」的平凡生活。 曾愷玹補充自己有點自虐傾向，像是在當全職媽媽的期間，三餐都會親自準備，並規定每餐一定要有兩種蛋白質及兩種蔬菜。而關於復出幕前的契機，曾愷玹笑談隨著女兒漸漸長大，女兒大部分時間都去上學不在家，而自己在家時還被女兒「嫌棄」為何不去工作，曾愷玹說：「我也開始覺得我也該給自己放風了，做一些自己想做的事情。」待各方面時機成熟後，該回演藝圈追尋自己的目標。

至於如何分配工作與家庭生活？曾愷玹笑說自己是「時間管理大師」，「你真的是要很認真捏著每一分鐘做事情，舉例說我在燒開水的時候，我一定會去做別的事情，我不會就坐在那邊等，我一定把握時間，再去完成別的事情。我就可以擠出更多時間做別的事。」

談及引領自己入行的恩師侯志堅，曾愷玹明言對方是一位開放的導師，比起為曾愷玹規劃好她的演藝之路，侯志堅選擇提供各種機會，讓曾愷玹自己嘗試完再選擇。最終，在歌手與演員之間，曾愷玹發現自己對演戲比較感興趣。另一個使曾愷玹終生受益的教導，便是恩師教會她如何面對他人評價，曾經她也也忍不住一直關注針對自己的網路留言，直到侯志堅跟她說：「如果有100個人喜歡你，那麼一定也有200個人討厭你」。她表示這句話帶來很大的安慰，在了解無法取悅所有人後，心態逐漸轉變成無所畏懼。更多精彩內容，網路版於5月21日（六）20：00《E!Studio藝鏡到底》YT頻道上架，電視版於5月11日（三）22：30 MOMOTV 75頻道播出。