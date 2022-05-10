「台版三上悠亞」林莎外型亮麗身材火辣，擁有D級罩杯，天使臉孔讓她被封為「無害女神」、「國民初戀」，在IG享有91萬的高人氣。曾登場許多綜藝節目，現為《食尚玩家瘋狂總部》及《開動吧！漂亮姐姐》節目固定主持人之一，頗受觀眾喜愛；近日她幫忙推廣泳裝品牌，抽獎文超有誠意的比基尼照不到一天就狂吸8萬人點讚，引發網友熱烈討論。

林莎昨（9日）在Instagram發文，內文介紹服裝品牌的新款比基尼，讚卡其綠色好迷人，對這套泳裝一見鍾情了，搭配抓皺設計，簡單卻又大性感，上身效果大加分。羅列了4大優點，還說要從留言抽出幸運兒送比基尼上身1件，不過多數網友都將焦點放在林莎的照片上，林莎親自穿著這套比級尼在泳池中拍攝，一頭棕髮微微沾濕，她歪頭看向鏡頭放送魅力，雙峰被比基尼包裹，兇猛的好身材讓粉絲移不開目光，雪乳白裡透紅，搭配她一雙電眼，很難讓人不心動。

另一張照片林莎幾乎全身沒入水中，身體微壓在透明玻璃上，讓雙峰有些擠壓到變形，性感模樣引人遐想。抽獎文一出，許多粉絲火速留言「真的很漂亮也很好看！」、「流鼻血～～」、「我不是對比基尼一見鍾情，我是對妳一見鍾情」，好友元元也在下方誇「好看好看，我拍的好」，讓林莎甜回「妳ㄉ（的）更美」，由於林莎的介紹貼文中「一見鍾情」寫成「一見鐘情」，讓網友虧她「在暗示小鍾哥嗎」，林莎也大方回應是「打錯惹（了）」。