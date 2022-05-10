中央流行疫情指揮中心昨天強調73萬快篩試劑早已配發至台北市，遭台北市副市長黃珊珊痛批根本還沒給足，中央是在混淆視聽。今指揮官陳時中說明，昨天就已配送到北市指定的倉庫，地點應是位在某中學，簽收人是某教官，呼籲黃副市長要再跟衛生局人員問清楚。

黃珊珊昨天表示，中央聲稱要調度給北市的73萬劑快篩至今還未配發，且這些快篩試劑也是要給居家隔離對象使用，不得讓民眾個別使用，要求中央勿再混淆視聽。

對於黃珊珊的指控，陳時中今天說自己並不清楚指控由來，並說黃珊珊可能要再去跟衛生局的人問清楚，強調昨天就已經將一批快篩試劑配送到北市聯絡人的倉庫去，地點應是某中學，簽收人應該是某教官。

另外，主計長朱澤民昨天在立法院說自己沒買快篩試劑，若有需要會跟指揮中心發言人莊人祥要，陳時中對此也解釋，快篩試劑沒有什麼特權，因為以前都是在自由市場上可以買的，只是價格比較貴，當然若莊副有大量在賣當然有問題，但若是朋友之間的互通有無，則稱不上是特權。