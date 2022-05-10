資深藝人脫線（陳炳楠）昨（9日）晚間6點40分於家中安詳逝世，享耆壽90歲，噩耗傳出後震驚演藝圈，兒子陳嘉成透露父親臨走前不僅跟母親感性告白，還在她額頭輕輕獻上一吻，更曬出昔日「夫妻牽手照」，如今昔日恩愛模樣已成追憶，讓眾人看了為之鼻酸。

陳嘉成在臉書曬出多張父親脫線生前與母親的合照，照片中除了見到兩人常常相視而笑之外，就是牢牢牽起對方雙手，恩愛模樣可說是羨煞旁人，不過隨著脫線逝世，這些畫面也成為回憶，他也透露父親生前深情款款對母親感性告白：「我好愛妳」，接著朝額頭輕輕獻上一吻，眼見此難能可貴的恩愛畫面，讓他驚訝表示：「這個表現是從未看過的」。

陳嘉成透露父親脫線生前曾虛弱向他表示：「拖累你了」，更透露自己不愛去醫院，如果有個萬一只想待在家裡，更交待後事不要鋪張一切重簡，讓他強調：「這就是您平常的低調作風」，接著也淚吐心裡話：「爸爸對不起，沒有顧好您，媽媽，我們姐弟會顧好，您免掛心，您的孫每一個都很乖的，您放心，牧場，直播我們會繼續傳承下去的」。

脫線最後遺言也在臉書曝光，只見他寫道：「自台語片做到網路直播，受到大家愛護疼惜，非常感恩，一生帶給大家許多歡樂，很多人自囝仔看我到做阿嬤，人生舞台我謝幕，佛祖召喚我了，這個粉絲頁會繼續與大家交流，希望大家不要忘記我喔！我的任務完成了，交棒給舅舅，堯堯了！下台一鞠躬」，讓眾人看了相當不捨。