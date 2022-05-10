蔡英文總統9日提名親民黨祕書長李鴻鈞為監察院監委及副院長，希望結合跨黨派力量，讓監院運作兼容並蓄、拓展多元視角。對此，民眾黨團今表示，肯定李鴻鈞的貢獻，民眾黨廢考監的態度依然不變。

民眾黨團邱臣遠表示，對於人選的部分，沒有太多的評論，並對李鴻鈞過往在立院的表現給予肯定，民眾黨在意的是程序正義、和審查是否公開等議題。

邱臣遠直言，民眾黨在修憲的態度是廢考監，但在目前制度還未改變情況下，相關人事案會遵照立法委員應有職權做相關實質的審查，保護相關程序的正義。