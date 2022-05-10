林姓車商2014年起自美國進口中古車，竄改里程數調降成10萬公里以下，再以60多萬至170多萬元不等價格賣出，其中1輛里程31萬公里調改成3萬後，以135萬元賣掉，4年來共賣出30多輛黑心車，經公路總局察覺報關與過戶驗車的里程數有天壤之別而露餡。台中地院依詐欺取財罪判1年6月，緩刑4年，可上訴。

林男開汽車公司在中市賣進口美國中古車，2014年受許男委託代辦進口3輛進口車，他以每車4千元酬勞找綽號「阿偉」男子將車輛里程數各約調降10萬多公里，秀出2萬多公里的里程數，再交車給許男。許男除自己賣外，也交給不知情的車行銷售，各以83萬元至98萬多元賣出。

林男自2014年4月起陸續自美國進口中古汽車，經報關、納稅後，也找「阿偉」來竄改里程數，在他店內及網路平台所賣中古車的里程表呈現的數據大多在10萬公里以下，其中一輛里程31萬多公里，被竄改為3萬多公里，並以135萬元賣出。林男自2014年9月至2018年2月間，以60多萬元至170多萬元不等，共賣出31輛黑心車。

交通部公路總局發現林男進口的中古車輛，在報關時的里程數與過戶驗車時兩者的里程數差距甚大，察覺有異移送偵辦。

林男到案坦承犯行，並與多數被害人以2萬元至35萬元不等賠償及買回等方式達成和解，法官認為中古車價除依廠牌、出廠年份、車型、車況及里程數等綜合判斷，雖調降里程所造成的價差認定困難，但林男不思誠信經營，調降儀表板顯示里程數欺瞞消費者，並造成大眾對中古車市場不信任、影響交易秩序，審酌犯後態度等情狀，依詐欺取財罪判刑1年6月，緩刑4年，向公庫支付4萬元、80小時義務勞務及接受法治教育4場。