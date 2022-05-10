上銀(2049)今天舉行線上法說會，公布第一季財報，由於歐美子公司去年第四季出貨遞延收入認列，第一季營收75.66億元，季增13％，年增26％，營業毛利27.72億元，季增11％，年增46％，毛利率36.6％，營業利益15.59億元，季增34％，年增92％，單季匯兌收益2.03億元，稅後淨利13.67億元，季增131％，年增157％，單季獲利創下史上第三高表現，每股盈餘4.01元。董事長卓文恒指出，第一季營運處於正向，第二季將調整產品價格，全年營收及獲利目標兩位數成長不變，今年營運還是樂觀看待。

在各產品收入及比重部分，歐美子公司出貨遞延收入以線性滑軌為主，因此，線性滑軌營收達50.4億元，占比67％；滾珠螺桿收入15.36億元，占比20％；工業機器人占比7％，營收5.09億元，

卓文恒表示，去年第一季價格調整後到今年第一季，因應全球原物料、運費調漲，以及整體薪資有6～8％的調整，在成本增加且競爭對手都有漲價計畫，第二季會針對不同地區的產品做調漲動作，預計平均漲幅5％，有些基期比較低的可能到10％。而2021年產品價格跟2018年高峰有10～15％差距，2022年跟2018年價格估計還有10％的差距。

至於大陸封控影響，大陸前4月接單狀況在過年期間仍在水準之中，3月接單非常好，4月因為封控影響需求，接單狀況有受到一些影響。出貨部分，4月上海、昆山封城，當地經銷商出貨有被影響，但經銷商仍可透過其他經銷據點出貨，影響不算很大。

上銀蘇州廠也運作正常，蘇州廠產能跟台灣相比主要後端製程，台灣產能可以支援蘇州當地。未來比較要注意封控會不會延伸到其他城市，導致長短料供應出現問題。除大陸地區以外，歐美及日本短期沒受到俄烏戰爭直接影響，都優於2018年時高峰接單出貨。

在手訂單部分，2022年滾珠螺桿主要用在精密傳動設備，屬於客製型產品，接單能見度約4個月；線性滑軌用在產業機械自動化，依照市場需求屬於計畫性生產，手上接單3～3.5個月。