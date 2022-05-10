台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)4月合併營收為76.48億元，月增1.57%，為歷年同月新高，富邦媒董事長林啟峰表示，公司每年成長幅度均會高於產業，基本面只有變好沒有變壞。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年4月合併營收76.48億元，月增1.57%，年增31.8%，再創歷年同月新高，累計1至4月合併營收305.85億元，較去年同期成長26.6%。

就各業務來看，4月momo網路購物年成長約34.8%，業績佔比達94.7%；富邦媒表示，營運成長動能，除受惠於母親節商機，帶動美妝保養、甜點美食、按摩椅的買氣熱絡，隨著疫情升溫，「健康照護」相關的保健食品、量測用品、口罩等銷售顯著提升；而再次掀起的「居家用餐」風潮，推升如米麵、泡麵、罐頭、調理包等需求；另外「居家辦公」的3C用品、「居家健身」相關器材亦有不錯銷售表現。

展望未來，林啟峰表示，台灣電商市場可望維持每年10%多成長，我們每年成長幅度均會高於產業，基本面只有變好沒有變壞。

momo積極衝刺短鏈物流佈局，2022年全台主倉/物流中心、衛星倉預計將新增至69座，在速配服務上期望大都會區挺進3小時到貨為目標；富昇物流亦持續擴大配送車隊與幅員，2022年運能佔比將逐步提升至20%，配合momo短鏈佈局，大幅減少運輸的碳排。