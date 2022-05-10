1名女網友在《爆料公社APP》爆料，她和老公結婚9年，第一次懷孕時因為子宮外孕，導致她左側軟卵巢和輸卵管切除，不料卻狠遭婆婆嗆「不會下蛋的母雞」，事後她才明白，在她發現老公外遇前，婆婆早就知情，夫妻倆攤牌時，婆婆反而無條件斷兒子的金援，回頭資助她。讓原PO不禁感嘆，原來婆婆用心良苦演了一齣好戲卻讓她誤會已久，不禁大嘆「世界上還是有不偏袒自己兒子的母親。」

原PO在《爆料公社APP》匿名公社爆料，他和先生結婚9年，第4年時在婆家的要求下，小倆口積極備孕，但懷第一胎時發生子宮外孕，導致她切除左側軟卵巢和輸卵管，在家裡休養，而原本待她不錯的婆家，卻開始變得冷淡，婆婆甚至嗆她是個：「不會下蛋的母雞，一直花老公的錢」。

手術後她老公對她不離不棄，但終究敵不過生孩子的壓力，2人於上星期離婚，原PO崩潰表示。當時老公辯稱是不得已才離婚，但她其實都知道，老公是外遇，她早就發現對方偷約砲外還和有夫之婦的人交往，而婆婆早知曉一切，但當時她不明白婆婆的用心，原來婆婆知道自己的兒子靠不住，才想盡辦法羞辱她。

原PO表示或許或許有人會誤會她婆婆，覺得她別有用心，但在她最困難的時候，婆婆卻選擇斷她兒子的金援，回頭資助她。在她猶豫是否和老公攤牌時，婆婆鼓勵她裝聾作啞面對，因為這樣老公才會基於愧疚將房子交給她，原PO聲稱，是婆婆讓她知道現實世界中，還是有理性的人，還是有不偏袒自己兒子的母親。

網友們紛紛在貼文下留：「恭喜你，重獲新生，這個婆婆不錯」、「來這裡的，或有不堪的回憶，羨慕能和平理性分手。只能說，辛苦妳了，還好妳們沒有子女」、「能大義滅情的媽媽不容易」，「幸好妳有位深明大義的前婆婆，真的是神隊友，離開渣男才會有更加美好的人生，祝福妳」。