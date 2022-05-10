本土疫情延燒，近來醫院急診被PCR篩檢民眾塞爆，工作量遽增導致第一線醫護人員身心俱疲，甚至有急診護理師表示「如果確診了反而可以休息」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中向醫護人員喊話「突然多了這麼多病人和工作，當然是很辛苦，不過大家已經撐了兩年多，最後一戰把它撐過去」。

近來第一線醫護人員工作量大，甚至有急診護理師悲觀表示，如果確診了可以休息，反而鬆一口氣。對此陳時中表示，生病的時候還是要好好休息，護理人員也好，醫療人員也好，平常的時候醫療就很忙，都是滿載的，突然多了這麼多病人和工作，當然是很辛苦，不過大家已經撐了兩年多，最後一戰把它撐過去，讓社會能夠安全，是很大的貢獻。

但疫情延燒至今已逾1個月，5個醫療相關工會今天到疾管署陳情，希望衛福部嚴守專責病房護病比1：5，並嚴格審查及監督各醫院落實「人力備援計畫」。對此陳時中表示，醫院人員備援計畫是醫院的備援計畫，不是政府的備援計畫，且目前人力召回僅止於接觸者，而且現在職場接觸者已經漸漸沒有禁止工作了。

陳時中強調，大家記得一開始打疫苗時，前幾類比較重要、需要保護的對象，就是保護這些運作不要停，同樣在後期輕症的時候，希望在尊重個別意願之下，如果可以讓醫療供應不要停，因為現在正是需要的時候，而且是加倍的需要，至於津貼和獎勵，都還是會繼續編預算來執行。