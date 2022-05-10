大陸新冠肺炎疫情持續升溫，更多城市進入封城狀態，最大都市上海歷經一個多月的封城，雖稍有解套，但仍持續封控中，有許多居住在當地的藝人，紛紛透過社群分享隔離生活，其中，陳妍希夫婦被目擊現身街頭做PCR，過去不時傳婚變的兩人，感情真實景況也隨之曝光。

陳妍希2016年7月5日宣布與男星陳曉領證結婚，同天宣布懷孕，同年底陳妍希於台北生下兒子「小星星」，之後一家人定居上海，近年陳妍希復出螢光幕前，比產前更加纖細亮麗，完全看不出是38歲已經當媽的人。

陳妍希與陳曉被目擊在上海牽手做核酸檢測，破除婚變謠言。(取材自微博)

陳妍希與陳曉婚後，夫妻倆的互動一直是外界關注焦點，也因此不時傳婚變，但雙方都低調不願多談，近日上海封城，當地居民必須經常接受PCR檢測，陳妍希與陳曉被目擊全身運動情侶裝加口罩包緊緊現身檢驗站，目擊民眾表示，不是第一次看夫妻倆來做檢測，但是第一次偷偷拍照，也會是最後一次。

目擊民眾透露，「每次見他們倆牽著小手來核酸，沒出息的我們多少會有點小激動，但從來沒有上去打擾過」，有網友疑惑問道：「這兩人不是分了？」網友表示目擊者就是鐵證，陳妍希跟陳曉的感情沒出問題，「謠言吧？恩愛著呢，天天牽小手來核酸」，打破坊間流言。

另外，最近劉畊宏在抖音直播教跳健身操暴紅，陳妍希除了跟上流行化身「劉畊宏女孩」，甚至還開起直播教做瑜珈，要網友們可以在劉畊宏的直播間跳完操之後，再進入她的直播間跟她一起伸展，對此，經紀人表示，陳妍希目前的工作還是會以演戲為主，並無打算轉戰直播界，只是剛好自己一直都很喜歡做瑜珈， 覺得每次練完心情都會變好，想說疫情期間在家也需要動一下，便決定開直播陪伴大家一起運動，也希望隔離期間所有人都能獲得更好的身心靈能量。