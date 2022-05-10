新冠疫情持續升溫，各縣市都憂心若確診人數持續攀升，恐導致醫療量能潰堤，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也鬆口，今年7月可能調降新冠肺炎為第四類傳染病，對此，台中市衛生局長曾梓展喊話，建議中央現在就調降新冠為第四類，超前部署，可減少中重症患者比例。

台中市根據韓國、日本經驗推估，約1周左右全市新冠單日確診將破萬，且5月底、6月初單日確診人數將達2至5萬人，曾梓展坦言，到時候醫療一定無法支撐。

針對中央計畫在疫情過高峰後，調降新冠為第四類傳染病，曾梓展認為，不要等到疫情衝過高峰才調降，希望趁著現在疫情還在往上爬升的時候，就超前部署、立即調降其為第四類傳染病，並開放診所端醫師以快篩方式認定確診，不必再經過層層的PCR通報流程，若評估需要者則給予抗新冠病毒藥物。

「決戰中重症！」曾梓展說，根據流感的經驗，約2％患者可能轉為重症，再以台中市目前估算的高峰可能確診數保守計算，初估若單日2萬人確診、其中1％轉為中重症，每日中重症就有200人，台中市的醫療量能絕對無法負荷，透過降為第四類、從診所端評估確診病給予需要者投藥，盼抑制中重症比例至0.3％，可達到避免醫療崩盤的情況。