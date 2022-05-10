你也喜歡走進書店裡感受紙本書的溫度嗎？看著每間書店的特色選書以及書籍的陳列方式，總會讓人覺得心情愉悅，也或許能夠在逛書店時遇到適合自己的那本書、在文字之間得到力量。一起來看看以下六間分布在台灣各地的特色書店，跟著文字和書本的腳步展開知性的文藝之旅吧！

基隆 太平青鳥書店

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！(圖片／ReadyGo提供)

去年 10 月剛開放的太平青鳥書店正對著基隆港，有著「全台最美的望海書店」之稱。由基隆廢棄的太平國小改建而成的書店除了可以欣賞到基隆港的海景之外，還能夠悠閒的坐在書店裡一邊喝著咖啡、一邊閱讀書籍，二樓的空間更是保留了國小用的課桌椅，能讓大家回味過去國小的校園生活。店內也經常舉辦藝文相關的講座、分享，如果有機會到基隆走走，不要錯過這間基隆港邊的美麗書店！

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！(圖片／ReadyGo提供)

地址：基隆市中山區中山一路189巷135號

營業時間：週三～週日 10:00-18:00（周一、二休館）

花蓮 一本書店

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！(圖片／ReadyGo提供)

原本在台中綠川旁的一本書店於今年搬到了花蓮，保留了復古的木窗，帶給人靜謐舒適的感受。除了特色選書之外，店內也有提供甜點和飲品，可以坐下來一邊吃甜點、一邊沉浸在書本之中。一本書店內禁止攝影，希望大家能夠放下手機，認真的感受書店的空間以及書本的世界。

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！(圖片／ReadyGo提供)

地址：花蓮縣花蓮市林森路293巷1弄6號

營業時間：週四～週日 12:00-17:00（週一、二、三公休）

台中 新手書店

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！(圖片／ReadyGo提供)

去年年底於范特喜園區結束營業的新手書店，重新開張後從原本的街角玻璃屋搬到了中興一巷二樓的小空間，麻雀雖小、五臟齊全，除了特色選書外，還會不定期舉辦講座和活動，放在門口的黑板上會更新店內的新書，如果想要帶一本和自己有緣份的書回家，新手書店會是很好的選擇。

地址：台中市西區中興一巷26號2號樓V戶

營業時間：14:00-20:00（週三公休）

嘉義 勇氣書房

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！(圖片／ReadyGo提供)

一走進位於嘉義文創園區內、隱身於 K 棟二樓的勇氣書房，就能夠看到精心陳列的特色選書，木質書架和鐵花窗等擺設更是能讓人感受到老屋的復古氛圍。除了能夠到店內翻閱、選購書籍之外，也能夠在旁邊的閱讀空間點一杯咖啡或是甜點，一邊享用、一邊閱讀。嘉義文創園區就在嘉義火車站附近，如果有機會到訪嘉義時，不妨到勇氣書房帶一本書回家吧！

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！(圖片／ReadyGo提供)

地址：嘉義市中山路616號K棟2樓（嘉義文創園區內）

營業時間：週三 13:00-18:00、週四～週五 13:00-20:00 週六～週日 13:00-21:00

台南 烏邦圖書店

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！(圖片／ReadyGo提供)

位於台南中西區環河街上的烏托圖書店，純白色的外觀相當吸睛，從店內透過大片的玻璃窗，就能夠飽覽安平運河的美景。書架上陳列著各式各樣的書籍，一旁還有咖啡吧台區，如果想要坐下來好好閱讀，可以點一杯咖啡，搭配著窗外的美景，享受自在舒適的閱讀體驗。

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！(圖片／ReadyGo提供)

地址：台南市中西區環河街129巷27號2樓

營業時間：週一、三、四、日 8:30-20:30，週五～週六 8:30-22:00

屏東 紅氣球書屋

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！(圖片／ReadyGo提供)

紅氣球書屋是台灣最南端的獨立書店，店內的選書以恆春在地的歷史、文化和生活為主，這裡也成為了恆春當地的藝文據點。如果想要透過書本更了解恆春，絕對不能錯過這間風格獨具的書店，店內也有提供咖啡和茶飲，可以找一本自己有興趣的書，靜靜的坐在店裡感受屏東的南國風情。

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！(圖片／ReadyGo提供)

地址：屏東縣恆春鎮北門路110巷86號

營業時間：週三～週五 13:30-18:00、週六～週日 11:00-18:00（周一、二 公休）