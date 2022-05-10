韓媒《TheElec》報導，美國蘋果公司已經著手開發不採用偏光片（Polarizer）的OLED面板，這表示其面板可以變得更薄、更加適合用於折疊型產品。

三星顯示器是全球第一家無偏光片OLED面板供應商，其母公司三星電子的Galaxy Z Fold 3折疊機即採用此款面板。

早在去年秋天iPhone 13系列新機還未正式開賣之前，就有消息指出蘋果可望在2024年推出iPhone折疊機，料將成為高階款iPhone的重要賣點。

顯示器供應鏈顧問公司DSCC在去年底出具報告指出，蘋果折疊機最快可能在2023年問世，但延至2024年推出的可能性亦不低。

雖然一直都有蘋果將推出iPhone折疊機的消息傳出，但相關資訊卻不多，市場傳聞iPhone折疊機可能採用8吋QHD+可撓式OLED面板，並採用和三星Galaxy Z Filp系列一樣上下對折的設計。

根據產業調查，去年全球折疊型手機出貨量約介於800萬～900萬支之間，多家調研機構均看好今年出貨量可望首度突破1000萬大關，Counterpoint Research預估2022年全球折疊機出貨量可望達到1,830萬支，DSCC預估出貨量約在1,750萬支。此外，Canalys預估從今年起到2024年，摺疊機出貨量每年可望實現53%的年複合增長，預計到2024年出貨量將突破3,000萬支，深具成長潛力。