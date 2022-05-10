連鎖餐飲集團揚秦(2755)董事會通過2022年首季財報，稅後淨利0.28億元，創同期新高、歷史第三高，每股盈餘（EPS）1.42元。雖受疫情升溫影響，4月自結合併營收持穩高檔，以1.51億元改寫同期新高、歷史第四高。

揚秦2022年首季合併營收4.31億元，季增1.01％、年增達14.01％，連2季改寫新高。毛利率26.23％、營益率8％，雙創同期新高。稅後淨利0.28億元，雖季減9.27％、仍年增達86.99％，創同期新高、歷史第三高，每股盈餘1.42元。

揚秦亦公布2022年4月自結合併營收1.51億元，雖較3月1.56億元小減3.52％、仍較去年同期1.36億元成長達10.82％，創同期新高、歷史第四高。累計前4月合併營收5.82億元，較去年同期5.14億元成長達13.15％，續創同期新高。

揚秦國際執行長卓靖倫表示，首季雖為連鎖早午餐營運淡季，但受惠麥味登與炸雞大獅雙品牌營運規模持續擴大，商品銷售暢旺帶動營運淡季不淡。惟受全台疫情增溫影響，4月展店步伐有所放緩，加上部分門市暫時店休或縮短營業時間，使當月營收較3月略降。

展望後市，因應外帶與外送仍為Omicron疫情高峰階段的營運主力，揚秦表示，「麥味登」與「炸雞大獅」的相關服務流程均已建置完成。同時，面對疫後新常態，公司旗下各品牌將持續進行營運體質調整。

揚秦統計，截至5月初「麥味登」全台總店數865家、「炸雞大獅」海內外店數共74家。公司指出，為提高「麥味登」的品牌一致性，今年將陸續汰除無法數位轉型的門市，以強化低接觸餐飲服務。