女星小8(趙逸嵐)畢業於北藝大戲劇系導演組，出道已14年的她，以演員身份受廣為人知，去年因參加《全明星運動會》第2季節目，知名度、人氣再翻漲，相當受到歡迎，她也經常透過社群分享工作花絮與生活點滴，昨天(5/9)的po文卻有些特別，主角不是她本人，而是她的愛貓。

小8是個愛貓人士，社群上不時能看到她分享家裡的兩隻喵星人，跟多數「奴才」一樣，感到疲累的時候，毛孩就是最有效的療癒劑，小8就曾分享自己努力運動完，回家趕緊抱抱「女兒」，或是捕捉愛貓可愛的瞬間，就感到滿足，辛苦的感覺瞬間一掃而空。

昨天下午2點多，花蓮外海發生了規模6.1的地震，不僅東部有感，連雙北都明顯感受得到，時間甚至拉得稍長，讓民眾驚呼連連，小8在地震後發文，不是報平安也不是問候大家，而是分享自家愛貓遇到地震時，第一時間的奇特反應。

小8貼出的照片，可見她家當時在桌子上，將毛毛的雙掌併攏，把小臉埋在雙掌之間，一副保護自己的模樣，但其實除了臉部外，整個身體都暴露在危險之中，讓主人看了震驚又好笑，趕緊拍下這個有趣的畫面，寫下：「地震晃這麼大，你在桌上這樣沒用啦！學誰的鴕鳥心態？」，貓咪萌照逗得眾人笑翻，紛紛留言「五體投地求天赦」、「好欠吸」、「超可愛，快保護他」。