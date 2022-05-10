國民黨竹北市長黨內初選民調將在18到20日展開，積極爭取提名的立委林為洲10日召開「竹北市在幹嘛？用心聆聽年輕竹北的聲音」記者會，強調參選過程就是與市民對話的過程，竹北市的治理需要新思維！

林為洲記者會以「竹北市在幹嘛？」的醒目標語，以IG小道具陳述參選過程就是與市民對話的過程，要了解竹北市民到底在想什麼？期待的是什麼？都需要去探索，用心聆聽年輕竹北的聲音！

林為洲說，1998年他第一次選縣議員時，竹北市人口約有7萬人，目前已超過20萬人，人口成長3倍有6成是外來遷住的年輕人，房子多公設多，新興問題也多，民眾普遍反應路爛公園沒廁所，科技城不數位化，都不知道竹北市在幹什麼？

林為洲指竹北市公園有200多座，有公廁的超過一半不能使用，160公里人行道不少破損，停車場大都沒有車牌辨識系統，申請證件只有紙本無法上網申辦，很多民眾不知問題出在縣府還是市公所，甚至不知道有竹北市公所！

林為洲強調「竹北市的治理需要新思維！」他會以科學的方法和數據，找出市民最需要解決的問題，不能讓竹北變成混亂的城市，若獲國民黨提名選上竹北市，將以「有效分級管理」與縣府有更有效的分工，打造一個讓市民舒適友善樂活的新竹北！