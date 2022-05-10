陽明交通大學機械工程研究所碩一學生沈立謙，日前在紙飛機大賽中擲出35.48公尺驚人飛行距離奪冠得台灣區冠軍，將於13日代表台灣參加全球決賽。（陽明交大提供／陳育賢新竹傳真）

沈立謙分享飛遠的紙飛機多採標槍型（左）、飛久的紙飛機特性是機翼大（右），愛玩紙飛機的親子在家可試試哦。（陽明交大提供／陳育賢新竹傳真）

多久沒玩紙飛機了？你覺得紙飛機能飛多遠呢？陽明交通大學機械工程研究所碩一學生沈立謙，近日在「2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽」中，以35.48公尺驚人飛行距離奪冠，將於13日代表台灣在奧地利登場的全球決賽中出戰。

陽明交大指出，「Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽」為3年一度的國際紙飛機大賽，是全球最大的紙飛機賽事。在台灣決賽飛久、飛遠及花式項目中奪冠的彭楷宸、沈立謙、馬成發等3人，將代表台灣出戰全球決賽，與超過60個國家的飛行菁英爭奪全球紙飛機之王，其中，沈立謙為陽明交大碩一學生。

首次參賽的沈立謙在地區初賽分別以飛久8秒、飛遠24公尺的成績進入全國決賽，全國決賽則分為預賽與決賽兩部分，參賽須先通過預賽，進入前10強才能再「一飛高下」。

其實在飛久項目較有信心的沈立謙，日前在全國決賽中，卻出現投擲兩次皆因墜落速度過快，無緣晉級。但在飛遠預賽時，他以飛行29公尺、第9名成績進入決賽，決賽更以35.48公尺驚人飛行距離奪冠。

為了參與決賽他在紙飛機摺法上，下了更多功夫，他指出，這跟空氣動力學有關，紙飛機在空中受到重力、浮力、推力及阻力4力影響，紙飛機在空中能夠飛久與飛遠都有其講究之處。

他發現飛遠的紙飛機為「標槍型」，外型細長、機翼窄，射出去的飛行樣態直而平順，且飛行時由飛機頭帶動方向，要稍有重量才能有方向地帶領飛機。

飛久的紙飛機特性則是機翼要大，且尾翼需要仰角，使飛機在下降時利用仰角尾翼產生阻力，能夠緩慢下降、拉長落地時間，最重要的是耐心，在摺飛機時的每個細節都要掌握好。

他說，紙飛機很輕，但丟擲時臂力要強，腰部轉動也要有力，為了維持身體最佳肌力狀態，他要求自己每天做100個伏地挺身及腹肌運動，期待手臂力量和轉腰瞬間的加速能為比賽加分，面對即將到來的全球決賽，沈立謙期許自己能飛出45公尺以上的成績，為台灣爭光。