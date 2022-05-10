香港特別行政區第六任行政長官選舉8日舉行，李家超高票當選，針對美西方勢力連日「歪曲事實、顛倒黑白」，大陸央媒10日繼續迅速有力批駁。《人民日報》「鐘聲」欄目刊發〈西方某些政客涉港謬論再次暴露偽善〉；新華國際時評發表〈香港無需「美式競選」那一套〉；央視總台國際銳評發表〈美西方針對香港選舉的荒謬聲明徒增笑柄！〉；《環球時報》亦發表社評〈G7再次跳出表演鬧劇〉。

澎湃新聞分析，事實上，「愛國者治港」原則每一次得到鞏固，香港每一次邁出民主發展新步伐，某些美西方勢力都會說三道四、興風作浪，這早已不是什麼新鮮事。面對美西方的抹黑攻擊，包括《人民日報》、新華社、中央廣播電視總台在內的多家央媒，均在第一時間密集發聲，予以批駁。

《人民日報》國際專欄「鐘聲」認為，新選舉制度能夠確保通過選舉反映民願、集中民智、為民謀福，是廣泛、真實、管用的民主，是一套符合「一國兩制」原則、符合香港實際情況的好制度。七國集團外長和歐盟外交與安全政策高級代表對香港特別行政區第六任行政長官選舉說三道四，是他們長期抱持文明優越性、自恃「民主樣板」的錯誤思維在作祟，是對自身民主千瘡百孔事實的選擇性無視。世界上不存在統一的民主模式，只有符合自身實際、能夠解決自身問題的民主才是好民主。一些西方國家所謂「民主選舉」，實質上是金錢至上的「菁英」選舉和政治作秀。在這樣的「民主選舉」中，政黨利益、集團利益被無限放大，民眾根本長遠利益遭到無視。美國等西方國家早已沒有資格自詡為「民主樣板」。

新華國際時評在題為〈香港無需「美式競選」那一套〉的文章中指出：美國選舉亂象依舊頻出，黨爭與政治極化愈演愈烈。從本質上說，美國的選舉是徹頭徹尾的金錢政治，是權貴階層輪流坐莊分贓與玩弄權錢「旋轉門」的遊戲，與普通百姓沒有半毛錢關係。這些年，我們見過的各種選舉鬧劇還少嗎？文章進一步指出，香港是中國的香港，香港選舉無需搞美西方政客偏好的「紙牌屋」，更摒棄美式「競選州長」的亂象叢生。

央視總台國際銳評指出，這是香港社會的主流民意與強烈共識，美西方玩弄的「民主雙標」把戲早就被香港市民看得真真切切，已經行不通了。面對今日之香港，他們除了發表空洞虛偽的所謂聲明自我安慰外，已經毫無辦法。新選制產生新特首，香港站在了新起點。無論美西方一些勢力如何攻擊抹黑，都如螳臂當車，阻擋不了香港由亂到治、由治及興的歷史大勢。

《環球時報》社評文章中也表示，今日之香港，洋溢著團結進取的良好社會氛圍，正說明香港廣大民眾衷心擁護「愛國者治港」，期盼「一國兩制」實踐行穩致遠。