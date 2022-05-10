雲林縣台西鄉風機太靠近住家與墓地，經協商遷至2公里外。（本報資料照片）

張朝欣／雲林報導

達德能源去年在雲林縣台西鄉施作1座風力發電機組，遭村民抗議距住家與墓地過近，影響活人與先人，經協商達成共識，將基地移至2公里外，達德10日表示之前風機地點依規定距住家250公尺以上，但公司尊重村民意見決定遷移，這是一次良性的溝通協調，有助在地發展共創雙贏。

達德能源去年3月在台西鄉五港村進行風機施工作業，遭村民到場抗議，強調風車距離居民住家太近，讓人擔心會對人體造成傷害；風車距公墓區直線距離僅100公尺，可說是吵活人也吵死人，如果讓風車豎立起來，會讓五港村民愧對祖先。

風機自救會祕書凌晨訓表示，村民們並非反對綠能，只是風機位置離房舍僅約250公尺，加上風機高度造成壓迫感、低頻噪音擾人，因此才會聚眾抗議，後來與達德多次協商，最後由自救會協助達德在約2公里外找到1處空地作為風機基地，雙方總算達成共識。

凌晨訓說，新風機基地位於有才寮大排旁，周邊完全沒有住家與設施，因此不會有爭議。不過聽說可能還會有新風機建案規畫在五港村，目前村民們密切注意中，希望達德公司能事先與大家溝通，避免再次發生爭議。

達德能源雲林辦公室執行長潘正綱指出，編號K38的五港村風機，依規定距住家250公尺以上，且已許取得工作取可，動工前曾與村民協商，但村民仍堅持遷移，為了地方和諧，公司決定從善如流，目前舊基地已清空，新基地進行整地中。

潘正綱強調，風力發電是汙染最少的綠能之一，且可帶動地方發展，此次風機遷移順利落幕，可見只要充分溝通、一起想辦法解決問題，便可創造地方與綠能的共榮共存。