中央流行疫情指揮中心公布台南今天新增1774例，其中285例轉為其它縣市個案，台南市政府公布實際新增1489例，因應疫情持續嚴峻，即日起，包括成大、奇美、麻豆新樓、郭綜合醫院，針對高風險幼兒及孕婦提供「夜間急重症綠色通道」。

台南市政府，統計台南從今年1月至9日累計有1萬448例，尚有8717人隔離中，有7例判定為中重症，持續追蹤情形中。為提高65歲以上長者施打疫苗意願，台南祭出打疫苗送2劑快篩，2天來有259位長者完成接種領取快篩。

副市長趙卿惠說，即日針對孕婦、幼兒開設夜間急重症服務，不用等待即有專科醫生提供服務，目前有4所醫院已經開設。她說，因為很多幼童還沒有打疫苗，另孕婦對疫情也有很多憂慮，所以提供這個服務。

12日起，6至11歲兒童可到5家專責醫院接種兒童疫苗，採預約方式，配合家長時間方便學童接種疫苗，包括成大醫院13日及20日下午診、奇美醫院12日及19日上午診、台南新樓醫院13日及20日上午診、麻豆新樓醫院17日下午診及郭綜合醫院20日上午門診。另，目前有17家基層診所提供公費PCR採檢服務。

隨著疫情升溫，為擴大服務量能，台南市政府今日也開設「台南快疫通」[email protected]官方帳號，民眾可透過LINE ID (@vaccine_tainan)或以手機點擊連結加入好友，即可和機器人以文字進行問答，市民如有相關防疫疑問，可透過此LINE帳號系統獲得及時解答。