員林市長游振雄表示，琉璃蟻在員林市以山腳路沿線較為嚴重，公所向農委會申請補助採購農業區琉璃蟻防治資材，不過今年提供農民的3200劑都已經發送完畢。(吳建輝攝)

公所特別準備硼酸跟細砂糖讓民眾索取，還準備量杯跟配方紙，方便民眾操作使用。(吳建輝攝)

近年因為氣候變遷導致生態失衡，彰化八卦山地區疣胸琉璃蟻大爆發，不僅影響農民耕作外，還會侵入住家，彰化員林一名許先生因為愛車都停在樹下，最近就慘遭疣胸琉璃蟻襲擊，爬滿整個車子，用水搶噴灑也不怕，快要崩潰，縣府農業處建議，可擺放硼砂糖水讓螞蟻取食，也能消滅螞蟻。

許先生因為愛車停在樹下，最近飽受琉璃蟻襲擊，爬滿愛車，從車頂、門縫、玻璃夾縫處等等都有琉璃蟻的蹤跡，儘管已經用高壓水柱沖洗，螞蟻還是不斷爬出來，根本無法根除，讓她相當苦惱，深怕有天琉璃蟻就在他的車上築巢。

員林市長游振雄表示，琉璃蟻在員林市以山腳路沿線較為嚴重，公所向農委會申請補助採購農業區琉璃蟻防治資材，不過今年提供農民的3200劑都已經發送完畢，因此公所特別準備硼酸跟細砂糖讓民眾索取，還準備量杯跟配方紙，方便民眾操作使用。

縣府農業處農務暨植物保護科長黃松欽表示，疣胸琉璃蟻愛吃甜，像荔枝、龍眼樹等都可見到蹤跡，而擺放硼酸就像是提供螞蟻一個有毒的水源，因此民眾要減少周遭水源，讓螞蟻只能喝準備好的硼酸，這樣消失的速度會比較快。

農業處也說，目前縣府有找廠商能夠研發新型的藥劑，偏向生物性的防治資材，今年就會開始投入試驗，而市售的殺蟲劑是讓所見螞蟻立即死亡，但硼酸則可以讓螞蟻帶回去巢穴，通常1、2個月才能看見成效，但一般民眾都認為這樣太久，不過用這樣的方法才能夠治標治本。