衛福部長陳時中今視察衛福部台北醫院，民眾反映篩檢站不夠，陳說，「地方有需求就開」，新北目前有37處社區篩檢站，未來是否還會再加開？新北市長侯友宜今在疫情說明會認為，增加量能新北會做，但快篩陽視同確診，減少醫事人員PCR採檢負擔才是關鍵，中央已準備了半個月該準備開放了。

侯友宜表示，新北市開設最多篩健站、量能全國最高，共篩檢64萬人次，未來不夠會繼續開，但量能總有一定程度，最重要的是政策要改變，「快篩陽視同確診」他已講了半個月，雖中央聽進去12日要啟動，但不該只適用居家隔離、自主防疫及居家檢疫等3類對象，其他也要一併列入思考。

侯友宜說，他半個月前就提醒部長要做好配套措施，趕快做好轉變，因為快篩陽視同確診，就不需要做PCR，只要系統傳遞方式明確化，診療能夠適時快速介入，就不會增加醫事同仁的負擔，民眾也不用排長龍等待採檢PCR，也是確保醫療量能最重要的關鍵，保留醫療量能照顧中重症高風險族群才是現在應有的做法。