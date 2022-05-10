為了毛小孩在5月21、22日，宜蘭傳藝園區內的月河畔草地舉辦「毛小孩音樂派對」。（宜蘭傳藝園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

全國首創「毛孩點心燈」的祈福活動，民眾可至傳藝園區的文昌祠為毛小孩點燈。（宜蘭傳藝園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因疫情持續升溫中，毛小孩跟主人都待在家不敢亂跑，擔心增加染疫風險；宜蘭傳藝園區在5月21日、22日，舉辦「毛小孩音樂派對」，首創「毛孩點心燈」祈福活動，有廣闊草地區、還有波浪棧道、跳圈、繞桿、隧道等遊戲設施及主題講座，讓毛小孩跟飼主都能放鬆緊繃的心情。

疫情期間民眾生活壓力倍增，在防疫的同時也需要適時放鬆，宜蘭傳藝園區不時推出祈福及戶外空間活動，全聯善美的文化藝術基金會表示，這次為了毛小孩在5月21、22日，園區內的月河畔草地舉辦「毛小孩音樂派對」，現場可聆聽音樂放鬆心情，還能帶著毛小孩在廣闊的草地、波浪棧道、跳圈等遊戲區奔跑玩樂。

除外，有全國首創「毛孩點心燈」的祈福活動，民眾可至傳藝園區的文昌祠為毛小孩點燈，透過疏文、點燈、文昌祈福水、平安符的祭拜儀式，保佑毛寶貝們健康順遂，讓毛父母的愛留下不一樣的回憶。

而為了推廣以「領養代替購買」的友善動物理念，現場也邀請宜蘭縣浪孩協會、資深寵物美容師等講師，分享毛小孩的溫馨故事，及如何觀察貓狗表達心情的小技巧，更認識毛孩體貼的一面。

如有住宿需求的朋友，可選擇至宜蘭寵物友善旅館「煙波花時間－宜蘭傳藝」住宿，毛小孩不僅能與主人同房不需分開，房內還備有專屬毛寶貝的餐碗、水碗、睡墊、寵物零食等用品，可享受傳藝園區白天、夜晚不同景色。

全聯善美的文化藝術基金會提醒，毛父母記得全程使用牽繩或寵物專用車，及注意毛孩如廁後的清潔整理，最新活動訊息可至宜蘭傳藝園區官網(http：／／www.px-sunmake.org.tw／index／)或FB粉專(https：／／www.facebook.com／sunmakecultures)查詢。