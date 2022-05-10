說到台中的國立自然科學博物館，很多人最先想到的可能是館內最受孩子們歡迎的大恐龍，但其實在科博館內還有許多有趣的展示，除了可以透過動手做或是展覽內容學習到科學相關的新知之外，還能在科博館開闊的園區內散步放鬆心情，附近的綠園道更是連接了台中許多知名景點，一起來看看有哪些吧～

國立科學博物館

【台中景點】IG熱搜台中一日遊景點！情侶約會 親子同樂好去處 (圖片／ReadyGo提供)

國立自然科學博物館占地廣闊，不只有本館的展覽廳，還有科學中心、植物園、太空劇場等豐富多元的設施。到了本館的展覽廳除了可以欣賞生命科學廳、人類文化廳、地球環境廳的常設展外，也會不定期舉辦許多特展，以平易近人、容易理解的方式介紹科學相關知識，不只是適合帶孩子們來這邊體驗學習，大人們也能夠到這裡接觸新知識。

除了大家可能比較熟悉的恐龍展示區和太空劇場之外，科學繪圖展示間也是吸引許多人駐足觀賞的地方。從正門進到館內後走到底的左手邊，可以透過櫥窗看到科學繪圖老師正聚精會神的在做畫，展示間外還有對講機，如果有任何問題想要請教，都可以透過對講機和裡面的老師聊聊。

國立科學博物館植物園

【台中景點】IG熱搜台中一日遊景點！情侶約會 親子同樂好去處 (圖片／ReadyGo提供)

只要過一條馬路就能夠從科博館走到一旁的植物園，這一座特殊玻璃溫室裡展示著台灣本土具代表性的生態以及熱帶雨林，植物園內展示了將近400多種植物，如果沒有機會實際深入山林，位於市區的植物園也可以讓大家接觸大自然，也能夠更加認識台灣本土的植物與生態。

【台中景點】IG熱搜台中一日遊景點！情侶約會 親子同樂好去處 (圖片／ReadyGo提供)

地址：臺中市北區館前路一號

營業時間：週二至週日9:00-17:00

小家山食 Homey Cafe’ & Meal

【台中景點】IG熱搜台中一日遊景點！情侶約會 親子同樂好去處 (圖片／ReadyGo提供)

在科博館和植物園逛累了的話，可以到附近的小家山食坐下來好好吃頓飯或是喝個下午茶。店內有提供日式洋食風格的餐點以及甜點，由老屋改建而成的店面空間比較小，一次最多只能夠接待6名客人，因此店內採半預約制，建議可以先用線上訂位系統預定，以免向隅。

【台中景點】IG熱搜台中一日遊景點！情侶約會 親子同樂好去處 (圖片／ReadyGo提供)

地址：台中市西區大仁街46號

連絡電話：04 2321 9027

營業時間：9:00-17:00(週二、三、四公休)

勤美誠品綠園道與市民廣場

【台中景點】IG熱搜台中一日遊景點！情侶約會 親子同樂好去處 (圖片／ReadyGo提供)

順著兩旁種滿樹的綠園道一直走，就能夠抵達勤美誠品以及市民廣場。每到了假日，市中心內大片的翠綠草原總會看到許多人聚集於此，吹著風、曬著太陽，享受著悠閒的時光，也能夠看到有許多人帶著自己家裡的毛小孩到此放風。不妨帶著野餐墊，在這片開闊的草地或坐或躺，享受慵懶的午後時光。

【台中景點】IG熱搜台中一日遊景點！情侶約會 親子同樂好去處 (圖片／ReadyGo提供)

【台中景點】IG熱搜台中一日遊景點！情侶約會 親子同樂好去處 (圖片／ReadyGo提供)

地址：台中市西區公益路163-1號

PARK 2 草悟廣場

【台中景點】IG熱搜台中一日遊景點！情侶約會 親子同樂好去處 (圖片／ReadyGo提供)

台中最近新開幕的新景點「PARK 2 草悟廣場」以公園、店鋪、藝文空間為主軸，吸引了許多人到訪。園區內像是 COFFEE AND JOHN、正面奶酥、MISATO等許多人氣店鋪，不論是想要一睹這個新景點特別的造景，或者是想要嘗嘗這些人氣名店的商品，這座「大人系的公園」都能夠一次滿足！

【台中景點】IG熱搜台中一日遊景點！情侶約會 親子同樂好去處 (圖片／ReadyGo提供)

地址：台中市西區英才路534號