【旅遊經 編輯部報導】

大鹿林道東線位於苗栗縣泰安鄉，原為林務區重要運送木材重要林道，在禁止伐木之後，是現今山友攀登大小霸尖山群峰及聖稜線的重要林道，由於禁止車輛，過往山友往往需背著重裝，徒步行走19公里後，才會到登山口，讓許多人望之卻步。但民眾在5月20日起，可騎乘腳踏自行車 (不包含電動輔助自行車) 進入觀霧地區大鹿林道東線，為期1年，期間將收集試辦成果並進行滾動式管理，期能在合理的管理下讓大鹿林道東線有更多元的使用價值。

大鹿林道東線試辦開放腳踏車(圖：雪霸處提供)

大鹿林道東線為前往世紀奇峰美名之大霸尖山主要路線

大鹿林道東線 單程約19公里

前往大霸尖山沿途壯闊雲海美景

位大鹿林道東線14.5K 東線瀑布

過往許多山友需重裝徒步單程約19公里之大鹿林道東線，方抵達馬達拉溪大霸尖山登山口 ，再一路陡上約4公里，方抵達九九山莊後，休息一晚再繼續前往大小霸尖山群峰及聖稜線！在開放自行車後山友可多一選擇，讓前往大小霸尖山群峰及聖稜線更易親人。雪管處表示，民眾除藉由大鹿林道東線攀登大霸尖山、漫步健行或生態觀察之外，為能讓民眾能在相較安全的前提下，以多元的遊憩方式來體驗國家公園生態之美，雪管處前已辦理多項腳踏自行車進入東線前的準備工作，包含2次專業越野腳踏車教練現場試騎並做成評估報告，也進行多次的法制作業及內部討論會議；且為了提升遊憩安全，亦辦理地質敏感調查案及東線路況改善工程案，並於大鹿林道東線地質脆弱處或危險處架設牌示，雪管處籲請計畫騎乘腳踏自行車進入東線的民眾，務必審慎評估風險及自身的能力，並建議以越野登山車較為適宜。

試辦方式將採現場掃描QR code線上申請制，期間開放腳踏自行車進出時段為上午8點至下午5點，試辦期僅開放腳踏自行車進入，尚未開放電動輔助自行車等具動力式自行車進入；雪管處也建議騎乘裝備應自行準備安全帽、補胎工具、燈具、防風雨外套、個人安全裝備及糧食等，且行前應作好裝備及自行車檢查等相關屬於車友之責任；若以自行車取代步行進入東線並攀登大霸尖山，可能伴隨負重騎乘之頸椎傷害及自行車停放林道上失竊的風險。

攝影：林建訓、廖晨光